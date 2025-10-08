ಬುಧವಾರ, 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಯಾದಗಿರಿ: ಸಮೀಕ್ಷೆ ವೇಳೆ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:21 IST
Last Updated : 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:21 IST
ಸೈದಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷಕಿಗೆ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ತೆಲೆ ಸುತ್ತಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರೆಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೂ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದೇನೆ.
ವೀರಪ್ಪ ಕನ್ನಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಯಾದಗಿರಿ
Karnatakayadagiriyadagir

