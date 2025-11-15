ವಡಗೇರಾ: ಚಳಿ, ಶೀತಗಾಳಿಗೆ ನಡುಗುತ್ತಿರುವ ಜನರು

ಈ ಹಿಂದೆ ಕೇವಲ ಚಳಿ ಇರುತಿತ್ತು ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಚಳಿಯ ಜತೆಗೆ ಶೀತಗಾಳಿ ಬೀಡುತ್ತಿರುವದರಿಂದ ಮೈಯೆಲ್ಲಾ ನಡಗುತ್ತಿದೆ. ಎಷ್ಟೆ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದರು ಸಹ ಚಳಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ
ಶರಣ ಪ್ಪ ಜಡಿ ಚಂದಾಸಾ ಹುಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಹಿರಿಯರು
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯ. ಬಿಸಿಯಾದ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಹೊರ ಬಂದಾಗ ಹಿರಿಯರು ವಯೋವೃದ್ಧರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡಗೆ ಬರಬೇಕು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮ ಬರುವದು ಸಹಜ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾದರೆ ಮಕ್ಕಳ ತಲೆಗೆ ಕುಲಾಯಿ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಉಡುಪು ಹಾಕಬೇಕು
ಜಗನ್ನಾಥರಡ್ಡಿ ತಂಗಡಗಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ವಡಗೇರಾ