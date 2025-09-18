ಗುರುವಾರ, 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಯಾದಗಿರಿ | ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಸಜ್ಜನ ರಾಜಕಾರಣಿ: ವಿಜಯೇಂದ್ರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:57 IST
Last Updated : 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:57 IST
ಅಜ್ಜನಾದ ವಿಶ್ವನಾಥರೆಡ್ಡಿ ಮುದ್ನಾಳ ಅವರು 371 (ಜೆ) ಜಾರಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಅಜ್ಜನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಡೆದರು
ಮಹೇಶರೆಡ್ಡಿ ಮುದ್ನಾಳ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಪುತ್ರ
ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಾವುದೆ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಬೇಕಾದರೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ನನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು
ರಾಜುಗೌಡ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ
