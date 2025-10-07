ಮಂಗಳವಾರ, 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಯಾದಗಿರಿ: 2.16 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣ

ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ 2.45 ಕುಟುಂಬಗಳು ಗುರುತು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿಗೆ 6ನೇ ಸ್ಥಾನ
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಲವಾರ
Published : 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:20 IST
Last Updated : 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:20 IST
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2.45 ಲಕ್ಷ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಶೇ 90 ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
ಹರ್ಷಲ್ ಭೋಯರ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
ವಾಣಿಜ್ಯ ವಲಸೆಯಿಂದಾಗಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದ್ದು ಸೂಪರ್‌ ವೈಸರ್‌ಗಳಿಗೆ ಲಾಗ್‌ಇನ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮಂಗಳವಾರದ ಒಳಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲಿದೆ
ಸದಾಶಿವ ನಾರಾಯಣಕರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ
yadagiri

