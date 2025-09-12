ಶುಕ್ರವಾರ, 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಯಾದಗಿರಿ: ಸತತ ಮಳೆಗೆ ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ

ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಪೆಟ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ 37 ಮಿ.ಮೀಟರ್ ಮಳೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:29 IST
Last Updated : 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:29 IST
ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ತೆರಳಿದ ಮಕ್ಕಳು
ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಡಿಗಳನ್ನು ತಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಾಗಿದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು
