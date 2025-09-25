ಗುರುವಾರ, 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಸಾಧಿಸುವ ಛಲ ಅಚಲವಾಗಿ ಇರಲಿ: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹರ್ಷಲ್ ಭೋಯರ್

ಅಂಗವಿಕಲರ ನೇರಳೆ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:48 IST
Last Updated : 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:48 IST
ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ನೇರಳೆ ಮೇಳದ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು
ನೇರಳೆ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ಸುರಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾನಾ ಭಾಗದಿಂದ ಬಂದು ನೂರಾರು ಅಂಗವಿಕಲರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
-ಶರಣಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ, ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಗವಿಕಲರ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ  
Yadgir

