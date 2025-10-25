ಶನಿವಾರ, 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictyadagiri
ADVERTISEMENT

ಯಾದಗಿರಿ | ಮಳೆ–ಬಿಸಿಲು ಜುಗಲ್‌ಬಂದಿ

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಜೋರು ಮಳೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜಿಟಿಜಿಟಿ ಹನಿ, ಸಂಜೆ ಬಿಸಿಲು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:50 IST
Last Updated : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:50 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರು
ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರು
ಯಾದಗಿರಿ ಸಮೀಪದ ಗದ್ದೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ನೆಲ ಕಚ್ಚಿದ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ
ಯಾದಗಿರಿ ಸಮೀಪದ ಗದ್ದೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ನೆಲ ಕಚ್ಚಿದ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ
yadagiri

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT