ಬುಧವಾರ, 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಯಾದಗಿರಿ: 12 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿ ಶೂನ್ಯ!

ಇಂ‌ಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಸೆಳೆತ; ಕನ್ನಡ, ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಆಪತ್ತು
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಲವಾರ
Published : 18 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 7:03 IST
Last Updated : 18 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 7:03 IST
