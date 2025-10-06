ನೃಪತುಂಗ ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿರುವ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನೃಪತುಂಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ 2 ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನೇರ ಸಂದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವಿವಿ ತನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಇದೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಶಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ವಿವಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಹುದ್ದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.</p>.ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್: ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ.<p><strong>ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ: </strong></p><ul><li><p>ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು – 1 ಹುದ್ದೆ.</p></li><li><p>ಬಿಬಿಎ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು – 1 ಹುದ್ದೆ.</p></li><li><p>ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ: ಬೆಂಗಳೂರು</p></li><li><p>ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು: ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು</p></li><li><p>ಸಂಬಳ: ₹35000 (ತಿಂಗಳಿಗೆ)</p></li></ul><p><strong>ಇರಬೇಕಾದ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಯಾವುವು?</strong></p><p><strong>1. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಅರ್ಹತೆಗಳು:</strong> </p><ul><li><p>ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ55 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಂ.ಎಡ್ ಉತ್ತೀರ್ಣವಾಗಿರಬೇಕು.</p></li><li><p>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ (NET), ರಾಜ್ಯ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ (KSET) ಅಥವಾ ಪಿಎಚ್ಡಿ ಪಡೆದಿರಬೇಕು. </p></li><li><p>ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರಬೇಕು.</p></li></ul><p><strong>2. ಬಿಬಿಎ ವಿಷಯದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಅರ್ಹತೆ:</strong></p><ul><li><p>ಎಂಬಿಎ ಅಥವಾ ಎಂಕಾಂ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರಬೇಕು. </p></li><li><p>ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ (NET), ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ (KSET) ಅಥವಾ ಪಿಎಚ್ಡಿ ಪಡೆದಿರಬೇಕು.</p> </li></ul>.ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: 274 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ, ಸಹಾಯಕಿಯರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ.<p><strong>ಅಗತ್ಯ ದಾಖಾಲೆಗಳೇನು?</strong></p><p>ವಿದ್ಯಾಹರ್ತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳು, ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳ ಎರಡು ನಕಲು ಪ್ರತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಎರಡು ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕು.</p><p><strong>ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?</strong></p><p>ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನೇರ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕಾದ ವಿಳಾಸ: </p><p>ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳ ಕಚೇರಿ, </p><p>ನೃಪತುಂಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,</p><p> ಬೆಂಗಳೂರು.</p><p>ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹಾಗೂ ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ</p><p><a href="https://nublr.karnataka.gov.in/uploads/media_to_upload1759519272.pdf">https://nublr.karnataka.gov.in/uploads/media_to_upload1759519272.pdf</a></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>