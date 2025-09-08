ಸೋಮವಾರ, 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeeducation career education
ADVERTISEMENT

ಸಮಾಧಾನ ಅಂಕಣ: ಜೀವನವನ್ನು ನಿತ್ಯೋತ್ಸವದಂತೆ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ..

ಡಿ.ಎಂ.ಹೆಗಡೆ
Published : 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಪ್ರ

ಸರ್, ನನ್ನ ಮಗಳು ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿಯಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಓದಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅವಳು ಕನಿಷ್ಠ ಡಿಗ್ರಿ ಆದರೂ ಪಡೆಯಲಿ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಆಸೆ. ಅವಳನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ADVERTISEMENT
EducationMotivation

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT