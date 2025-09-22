<h2>ಮುಸ್ಕಾನ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಷಿಪ್</h2><p>ವಾಲ್ವೋಲಿನ್ ಕಮಿನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ (ವಿಸಿಪಿಎಲ್) ಉಪಕ್ರಮ ಇದಾಗಿದೆ. </p><p>ಅರ್ಹತೆ: ಭಾರತದ ದಕ್ಷಿಣ, ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳ 9ರಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅರ್ಹರು. ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಾಲಕರು (ಎಲ್ಎಂವಿ/ಎಚ್ಎಂವಿ) ಹಾಗೂ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ (ಇಡಬ್ಲ್ಯುಎಸ್) ಸೇರಿದವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಬೇಕು. ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 60ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿರಬೇಕು. ಕುಟುಂಬದ ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ₹ 8 ಲಕ್ಷ ಮೀರಿರಬಾರದು.</p><p><strong>ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ:</strong>₹ 12,000ದವರೆಗಿನ ಸ್ಕಾಲರ್ಷಿಪ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೆಂಬಲ.<strong> </strong></p><p><strong>ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೇ ದಿನ: </strong>30-09-2025</p><p><strong>ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ: </strong>ಆನ್ಲೈನ್.</p><p><strong><br>ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ: Short Url: www.b4s.in/praja/MKSP2</strong></p>. <h2>ಐಡಿಎಫ್ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್</h2>.<p>ಬಿ.ಟೆಕ್ ಅಥವಾ ಬಿ.ಇ. ಕೋರ್ಸ್ನ ಮೊದಲ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬದ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ₹ 6 ಲಕ್ಷ ಮೀರಿರಬಾರದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಕಾಲರ್ಷಿಪ್ ಅಥವಾ ಬೋಧನಾ ಶುಲ್ಕದ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರಬಾರದು. ಡಿಪ್ಲೊಮಾ, ಅರೆಕಾಲಿಕ ಕೋರ್ಸ್, ದೂರಶಿಕ್ಷಣ, ಡ್ಯುಯಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಅರ್ಹರಲ್ಲ.</p><p><strong>ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ: </strong>ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹ 1 ಲಕ್ಷ.</p><p><strong> ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೇ ದಿನ: </strong>30-09-2025 </p><p><strong>ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ: </strong>ಆನ್ಲೈನ್.</p><p><strong><br>ಮಾಹಿತಿಗೆ: Short Url: www.b4s.in/praja/IFBES1</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>