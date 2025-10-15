ಬುಧವಾರ, 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
Homeeducation career guide
SSLC Exams | ಸಮಾಜ ಅಧ್ಯಯನ: ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

್ರಜಾವಾಣಿ ವಿಶೇಷ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಿಶೇಷ
Published : 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 11:24 IST
Last Updated : 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 11:24 IST
PDF
Social Science.pdf
ಓಪನ್ ಮಾಡಿ
EducationSSLC

