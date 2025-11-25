ಮಂಗಳವಾರ, 25 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ನುಡಿ ನಮನ: ಸ್ಫುರದ್ರೂಪಿ ನಟನ ಸಿನಿ ನೆನಪಿನ ಪುಟ..

ವಿಶಾಖ ಎನ್.
Published : 25 ನವೆಂಬರ್ 2025, 0:29 IST
Last Updated : 25 ನವೆಂಬರ್ 2025, 0:29 IST
Comments
ಪುತ್ರ ಸನ್ನಿ ಜೊತೆ
ಅಮಿತಾಭ್‌ ಆಲಿಂಗನ
ಕಪ್ಪು–ಬಿಳುಪು ಕಾಲದ ‘ಹೀ ಮ್ಯಾನ್’
ಕಟ್ಟುಮಸ್ತು ಮೈಕಟ್ಟು
ಹೇಮಾ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ... ಜನಪ್ರಿಯ ಜೋಡಿ
ಅಧ್ಯಾಪಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ...
‘ಶೋಲೆ’ ಸಿನಿಮಾದ ಸ್ಮೃತಿಚಿತ್ರ
