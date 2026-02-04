ಬುಧವಾರ, 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಮಗಳ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮಾಲಾಶ್ರೀ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 13:05 IST
Last Updated : 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 13:05 IST
ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ನಟಿ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಅವರು ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೃಪೆ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಪುತ್ರಿ ನಟಿ ಆರಾಧಾನ ಅವರು ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೃಪೆ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಆರಾಧಾನ ಅವರು, ‘ನನ್ನನ್ನು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇಡುವ ಜನರ ಜೊತೆ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣದಲ್ಲಿ’ ಎಂದು ಅಡಿಬರಹ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೃಪೆ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

ಸಿಹಿ ಮುತ್ತು ನೀಡಿ ಮಗಳ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಅವರು ಶುಭಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ಕೃಪೆ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

ಮಾಲಾಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಅವರು, ‘ರಾಮಾಚಾರಿ’, ‘ದುರ್ಗಿ’, ‘ಕಿರಣ್ ಬೇಡಿ’, ‘ನಂಜುಡಿ ಕಲ್ಯಾಣ’ ಸೇರಿ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಕೃಪೆ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

ಆರಾಧಾನ ಅವರು ‘ಕಾಟೇರಾ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೃಪೆ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

ಸದ್ಯ, ಆರಾಧಾನ ಮುಂಬರುವ ‘ನೆಕ್ಸ್ಟ್‌ಲೆವೆಲ್’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕೃಪೆ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

