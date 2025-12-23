ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅಂದಕ್ಕೆ ಮನಸೋತ ನೆಟ್ಟಿಗರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:30 IST
Last Updated : 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:30 IST
ಕಪ್ಪು ಬಳಿ ಗೌನ್ ಧರಿಸಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸರಳ, ಸೊಗಸಾದ ಉಡುಗೆಯ ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆ

ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ‘ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ1’ ರಲ್ಲಿ ಕನಕವತಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.

