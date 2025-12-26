ಶುಕ್ರವಾರ, 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಫಿನಾಲೆ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಟಿ ಸಂಜನಾ ಗಲ್ರಾನಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:14 IST
Last Updated : 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:14 IST
ತೆಲುಗು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 9ರಲ್ಲಿ ನಟಿ  ಸಂಜನಾ ಗಲ್ರಾನಿ ಅವರು ಸ್ವರ್ಧಿಯಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರು. 

ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಪಡಲ  ಅವರು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 9ರ ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ತೆಲುಗು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 9 ಫಿನಾಲೆ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಟಿ  ಸಂಜನಾ ಗಲ್ರಾನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

 ಸಂಜನಾ ಅವರು ಫಿನಾಲೆ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ‘ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ನೆನಪುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಶ್ವತ’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ತನುಜಾ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

