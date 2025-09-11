ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಆಸ್ಕರ್ ವಿಜೇತರಿಂದ AI ವೇದಿಕೆ; ಶೇ 30ರಷ್ಟು ಲಾಭ ಹಂಚಿಕೆ

<p><strong>ಬೀಜಿಂಗ್:</strong> ಚಿತ್ರಕಥೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದವರ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಚೀನಾದ ಮುಂಚೂಣಿಯ ಮನರಂಜನಾ ವೇದಿಕೆ iQIYI ಮತ್ತು ಆಸ್ಕರ್ ವಿಜೇತ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಹಣ ತಜ್ಞ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪೀಟರ್ ಪೌ ಅವರು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಆಧಾರಿತ ‘ಪೀಟರ್ ಪೌ X iQIYI ಎಐ ಥಿಯೇಟರ್’ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಚಿತ್ರ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೌಶಲದೊಂದಿಗೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ಆಧುನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಥೆ ಮೂಲಕ ಕೇಳಲು ಸಾಧ್ಯ. </p><p>ಗೂಗಲ್ ಮತ್ತು ಬೈಟ್ಡಾನ್ಸ್ ಜತೆಗೂಡಿ ಜಾಗತಿಕ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು iQIYI ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಆ ಮೂಲಕ ವೃತ್ತಿಪರ ಮಟ್ಟದ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವೇಷಣೆಯನ್ನು ಈ ಕಂಪನಿ ನಡೆಸಿತ್ತು. </p><p>iQIYI ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಷಿಯಾಹೊಯಿ ವಾಂಗ್ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ‘ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಆಧಾರಿತ ಕಥೆ ಹೇಳುವ, ಆ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಪೀಟರ್ ಅವರ ಜತೆಗೂಡಿ ಕಂಪನಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯದ ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸುವ ಯುವಜನತೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಕನಿಷ್ಠ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಎಐ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ‘ಜರ್ನಿ ಟು ದ ವೆಸ್ಟ್‘, ‘ಜೆಂಡರ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಫೈತ್’, ‘ಟ್ರುಥ್’ ಎಂಬ ಮೂರು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಅಂತರ್ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ (<a href="https://ppai.iqiyi.com">https://ppai.iqiyi.com</a>) ಅ. 25ರವರೆಗೂ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. </p><p>ಮೂವತ್ತು ತಂಡಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ವಾರದ ವಸತಿ ಸಹಿತ ನಿರ್ದೇಶನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಪೀಟರ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ತಂಡಗಳಿಂದ 15 ಯೋಜನೆಗಳು Peter Pau × iQIYI AI Theaterನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಲಿವೆ. ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಿತರಣೆ, ಪ್ರಚಾರ ವಿಷಯ ಕುರಿತೂ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡ ಚಿತ್ರವು 2026ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡವರಿಗೆ ಶೇ 30ರಷ್ಟು ಲಾಭಾಂಶ ಸಿಗಲಿದೆ.</p><p>ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಪೀಟರ್ ಪೌ, ‘ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಆಧಾರಿತ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯದ ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>