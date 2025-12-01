ಸಿನಿಮಾ ನಟರನ್ನೂ AI ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂತಾದರೆ ಭಯಾನಕವಲ್ಲದೆ ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ: ಕ್ಯಾಮರೂನ್

<p><strong>ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್:</strong> ‘ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯು ನಟರನ್ನೇ ಬದಲಿಸುವುದಾದರೆ ಅದು ಭಯಾನಕವಲ್ಲದೆ ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ’ ಎಂದು ಚಿತ್ರ ತಯಾರಕ ಜೇಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಟೈಟಾನಿಕ್’, ‘ಅವತಾರ್ ’ ಜನಪ್ರಿಯ ಚಿತ್ರಗಳ ತಯಾರಕರಾದ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಅವರು ನಟರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಜನರೇಟಿವ್ ಎಐ ಪಾತ್ರಗಳು ಬೇಡವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸಿಬಿಎಸ್ ಸಂಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ‘ಇಂದು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮತ್ತೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಜನರೇಟಿವ್ ಎಐಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಆವರಿಸಿವೆ. ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಅವೇ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರನ್ನು ನಟರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅವುಗಳಿಂದ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ನಟನೆಯನ್ನು ಹೊರ ಹೆಕ್ಕುತ್ತವೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ನನ್ನ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇನು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೇನೋ, ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಟರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಯಂತ್ರಗಳು ತುಂಬುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ದುಬಾರಿ ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಗ್ಗಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಷ್ಟೇ’ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ಧಾರೆ.</p><p>‘ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಚಿತ್ರಗಳು, ಅದ್ಭುತ ಚಿತ್ರಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಚಿತ್ರಗಳು ನಶಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ತಗಲುತ್ತಿದ್ದ ದುಬಾರಿ ವೆಚ್ಚವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸ್ಟುಡಿಯೊಗಳು ಆ ಹಣವನ್ನು ಬ್ಲೂ ಚಿಪ್ ಐಪಿಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅಂದರೆ, ಅವತಾರ್ ಅಂತ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆ ಪರಿಸರ ಸಿಗದು. ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಆ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ಹೊಸ ಐಪಿ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರ ‘ಅವತಾರ್: ಫೈರ್ ಅಂಡ್ ಆ್ಯಷ್’ ಚಿತ್ರವು ಡಿ. 19ರಂದು ತೆರೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. 2009ರ ಅವತಾರ್ ಮತ್ತು 2022ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ಅವತಾರ್: ದಿ ವೇ ಆಫ್ ವಾಟರ್’ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು.</p><p>ಈ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ ವರ್ತಿಂಗ್ಟನ್, ಜೋ ಸಲ್ಡಾನಾ, ಸಿಗೊರ್ನಿ ವೀವರ್ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>