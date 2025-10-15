<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಚಿತ್ರದ ಸೀಕ್ವೇಲ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಿನಿಮಾದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಾದ ‘ರೈಡ್ 2’, ‘ಸನ್ ಆಫ್ ಸರ್ದಾರ್–2’ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ‘ದೇ ದೇ ಪ್ಯಾರ್ ದೇ 2’ ಸೀಕ್ವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು 14ರಂದು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ನಿರ್ಮಾಪಕ ಲವ್ ರಂಜನ್ ಜತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಟ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್, ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಸೀಕ್ವೆಲ್ಗಳು ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>