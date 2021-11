ಗಲ್ಲಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ₹150 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಕತ್ರೀನಾ ಕೈಫ್ ನಟನೆಯ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಚಿತ್ರ ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹151.23 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ತರಣ್ ಆದರ್ಶ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ಮೊದಲ ವಾರ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ವಾರದ ಗಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಏರಿಕೆ ಕುರಿತು ಅವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

#Sooryavanshi [Week 2] crosses ₹ 150 cr... Records EXCELLENT NUMBERS on [second] Sun... If it maintains the consistency on weekdays and Weekend 3, there's a strong chance of going past ₹ 200 cr mark... Fri 6.83 cr, Sat 10.35 cr, Sun 13.39 cr. Total: ₹ 151.23 cr. #India biz. pic.twitter.com/wWx7O4SIYC

— taran adarsh (@taran_adarsh) November 15, 2021