ಒಟಿಟಿಗೆ ಬಂತು ಬಾಲಯ್ಯ–ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಅಭಿನಯದ ವೀರಸಿಂಹ ರೆಡ್ಡಿ ಸಿನಿಮಾ

ಹೈದರಾಬಾದ್: ಟಾಲಿವುಡ್‌ ಮಾಸ್ ಹೀರೊ ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ವೀರಸಿಂಹ ರೆಡ್ಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಕಳೆದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮದ ಸುಗ್ಗಿ ನೀಡಿತ್ತು.

ಗೋಪಿಚಂದ್ ಮಾಲಿನೇನಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ವೀರಸಿಂಹ ರೆಡ್ಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಇದೀಗ ಒಟಿಟಿಗೆ ದಾಂಗುಡಿ ಇಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 23ರಂದು ಡಿಸ್ನಿ+ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತು ಡಿಸ್ನಿ+ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಬಹು ಜನಪ್ರಿಯ ನಟರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಿನಿ ರಸಿಕರು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಖಳನಟರಾಗಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ವೀರ ಸಿಂಹ ರೆಡ್ಡಿ' ಸಿನಿಮಾವು ಮಾಸ್ ಮನರಂಜನೆ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದ್ದು, ಭಾವನಾತ್ಮಕತೆ, ಮಾಸ್ ಡೈಲಾಗ್, ಹಾಡುಗಳು, ಡಾನ್ಸ್, ಬಾಲಯ್ಯ ದ್ವಿಪಾತ್ರ ಅಭಿನಯ, ಸಾಹಸಮಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿವೆ

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಯ್ಯಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಶೃತಿ ಹಾಸನ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವರಲಕ್ಷೀ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಿಷಿ ಪಂಜಾಬಿ ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನವೀನ್ ನೂಲಿ ಸಂಕಲನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಗೋಪಿಚಂದ್ ಮಾಲಿನೇನಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮತ್ತು ಮೈತ್ರಿ ಮೂವೀ ಮೇಕರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಚಿತ್ರ ತೆಲುಗು ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ.

Seema Simham vetaa shuru🦁💥#VeeraSimhaReddyOnHotstar premieres @ 6 PM on February 23 only on #DisneyPlusHotstar

It’s time for #VSRHungamaOnHotstar! Ready na? pic.twitter.com/hfMMJ6jROX

— Disney+ Hotstar Telugu (@DisneyPlusHSTel) February 12, 2023