<p>ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಾದ 'ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್' ನಟನೆಯ 'ದೇವದಾಸ್', 'ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್' ನಟನೆಯ 'ತೇರೆ ನಾಮ್' ಹಾಗೂ 'ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್' ಅಭಿನಯದ 'ಯುವ' ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ಮರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ 'ಪಿವಿಆರ್ ಸಿನಿಮಾಸ್' ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಪಿವಿಆರ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ತನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಫೆಬ್ರುವರಿ 6ರಂದು 'ದೇವದಾಸ್', 20ರಂದು 'ತೇರೆ ನಾಮ್' ಹಾಗೂ 27ರಂದು 'ಯುವ' ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪಿವಿಆರ್ ಐನಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<p>'ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್' ನಟನೆಯ 'ದೇವದಾಸ್' ಸಿನಿಮಾ 2002ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ 'ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್' ಮತ್ತು 'ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್' ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೀತಿ, ಜಾತಿ ಪದ್ದತಿಯ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ವಿನಾಶದ ದುರಂತ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.</p><p>'ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್' ಅಭಿನಯದ 'ಯುವ' ಸಿನಿಮಾವನ್ನು 'ಮಣಿರತ್ನಂ' ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2004ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ 'ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್' ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಕಥೆ ವಿಭಿನ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದ ಮೂವರು ಯುವಕರನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿದೆ.</p><p>'ಸತೀಶ್ ಕೌಶಿಕ್' ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ 'ತೇರೆ ನಾಮ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ 'ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್' ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ 'ಭೂಮಿಕಾ ಚಾವ್ಲಾ' ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದು, 2003ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಒಬ್ಬ ೌಡಿ ಹುಡುಗನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ.</p>