ಕಾಳಿ ಮಾತೆ ವಿವಾದ: ಕೆನಡಾದ ಆಗಾ ಖಾನ್‌ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆ

ನವದೆಹಲಿ: ನಟಿ, ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಲೀನಾ ಮಣಿಮೇಕಲೈ ಚಿತ್ರಿಸಿರುವ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ‘ಕಾಳಿ‘ ದೇವತೆ ಪೋಸ್ಟರ್​ ಬಗ್ಗೆ ಕೆನಡಾದ ಅಗಾ ಖಾನ್​ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯದವರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿದೆ.

ಈ ವಿವಾದಿತ ಪೋಸ್ಟರ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಕೆನಡಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಹೈಕಮಿಷನರ್​ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಅಗಾ ಖಾನ್​ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಿ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದೆ.

Canada | The Museum deeply regrets that one of the 18 short videos from ‘Under the Tent’ and its accompanying social media post have inadvertently caused offence to members of the Hindu and other faith communities: Aga Khan Museum, Toronto https://t.co/j4ohsSyy5c

— ANI (@ANI) July 5, 2022