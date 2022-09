ಇಂದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ, ಸಾಹಸಸಿಂಹ ದಿವಂಗತ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್‌ ಅವರ 72ನೇ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ. ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟನ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅದ್ಧೂರಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್‌ ಅವರ ಸಮಾಧಿಯಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಭಿಮಾನ್‌ ಸ್ಟುಡಿಯೊ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಲುಸಾಲು ಕಟೌಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಜ್ರಂಭಣೆಯಿಂದ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್‌ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದೆ.

🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️❤️..

Celebration day to all those who Loved him,,,and always will Love him. pic.twitter.com/x7tsBvM7h1

— Kichcha Sudeepa (@KicchaSudeep) September 18, 2022