ವಿವಾದಿತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ರಾಮ್‌ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಭೂಗತ ಪಾತಕಿ ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜೀವನಕಥೆಯನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ 'ಡಿ ಕಂಪನಿ' ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ರಾಮ್‌ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ, ‘ಡಿ ಕಂಪನಿ ಕೇವಲ ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕಥೆಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ದಾವೂದ್‌ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕಿದವರು, ಅವರಿಂದ ಸತ್ತವರು ಇವರ ಮೇಲೆಲ್ಲಾ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

D Company is not just about Dawood Ibrahim but it’s about the various people who lived and died under its shadow..It is Produced by SPARK @SparkSagar1 https://t.co/Nff1jm0TGs

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) January 23, 2021