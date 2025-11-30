ಮದುವೆಗೆ ಸಜ್ಜಾದ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಸಹೋದರಿ ಅನಿಶಾ: ವರ ಯಾರು?

<p><strong>ಮುಂಬೈ:</strong> ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಅನಿಶಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರು ಸದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ದುಬೈ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ ರೋಹನ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ ‘ಡೆಕ್ಕನ್ ಕ್ರಾನಿಕಲ್’ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>ರೋಹನ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ದೇವಲ್ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದು, ರೋಹನ್ ಸಹೋದರಿ ದಿಶಾ ಅವರು ಸನ್ನಿ ದೇವಲ್ ಅವರ ಮಗ ಕರಣ್ ದೇವಲ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿವಾಹವು ಪಡುಕೋಣೆ ಮತ್ತು ದೇವಲ್ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬೆಸೆಯಲಿದೆ.</p><p>ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರುವ ಅನಿಶಾ ಮತ್ತು ರೋಹನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಗೋಪ್ಯತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪಿಕಾ ಮತ್ತು ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೂ ರೋಹನ್ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಫಾಲೊ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಪಡುಕೋಣೆ ಕುಟುಂಬ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಟಿಎಲ್ಎಲ್ಎಲ್(ದ ಲೈವ್ ಲವ್ ಲಾಫ್ ಫೌಂಡೇಶನ್) ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಇಒ ಆಗಿರುವ ಅನಿಶಾ ಅವರು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>