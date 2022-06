ಬೆಂಗಳೂರು: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಚಿತ್ರರಂಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲೂ ಅತಿಹೆಚ್ಚಿನ ಗಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದ ಆರ್‌ಆರ್‌ಆರ್‌ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಆರ್‌ಆರ್‌ಆರ್‌ ಸಿನಿಮಾದ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿರುವ ಸೀನ್‌ಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.

ಆರ್‌ಆರ್‌ಆರ್‌ ಸಿನಿಮಾದ ಕಲಾವಿದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸುಂದರಮ್ ಅವರು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಸದೇ ಇರುವ ಸೀನ್‌ಗಳ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಈ ಫೋಟೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Happy to share the blockbuster movie #RRR Deleted scene conceptart and look dev works. Baby RAM getting blessed from pandit front of the FIRE #conceptartist #visualdevelopment #productiondesigner #preproductionart#vizdev

https://t.co/wLnSadwNa5 pic.twitter.com/aVnUlmXXGX

— viswanath sundaram (@viswanathart) June 21, 2022