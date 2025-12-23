<p>ಬಿಲ್ಬೋರ್ಡ್ ಟ್ರೆಂಡಿಗ್ ಹಾಡಿನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ ನಟನೆಯ 'ತೇರೆ ಇಷ್ಕ್ ಮೇ' ಚಿತ್ರದ ‘ಆವಾರಾ ಅಂಗಾರಾ’ ಹಾಡು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಗಾಯಕ ಎ. ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.ಅತ್ಯಧಿಕ ಗಳಿಕೆ: ಧುರಂಧರ್, ಕಾಂತಾರ ಸೇರಿ ಅಗ್ರ 10 ಸಿನಿಮಾಗಳಿವು.<p>‘ಆವಾರಾ ಅಂಗಾರಾ’ ಹಾಡು ಕುರಿತಂತೆ ಎ. ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಅವರು, ‘ಈ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಿವಿಗೂ , ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಹೃದಯಕ್ಕೂ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>‘ಆವಾರಾ ಅಂಗಾರಾ’ ಹಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕಂಡಿದೆ. ನಟ ಧನುಷ್ ಹಾಗೂ ಕೃತಿ ಸೆನನ್ ನಟನೆಯ 'ತೇರೆ ಇಷ್ಕ್ ಮೇ' ಚಿತ್ರವು ಕಳೆದ ನ.28ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ₹100 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>'ತೇರೆ ಇಷ್ಕ್ ಮೇ' ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಟಿ-ಸೀರೀಸ್ ಮತ್ತು ಕಲರ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ಗಾಯಕ ಎ. ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್, ಟೊಟಾ ರಾಯ್ ಚೌಧರಿ, ಪರಮ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಚೀಮಾ ಚಿತ್ರದ ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>