Dhurandhar: ಆರ್.ಮಾಧವನ್‌ ಫಸ್ಟ್‌ ಲುಕ್‌ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಟ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಂಬರುವ 'ಧುರಂಧರ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಹ ನಟ ಆರ್. ಮಾಧವನ್ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿರುವ ಧುರಂಧರ್ ಸಿನಿಮಾ ಡಿ.5ರಂದು ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿದೆ. 'ಉರಿ: ದಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಅವರು 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಬಹುದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣವೇ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದೆ. ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್, ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್, ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿ ಸೇರಿ ಹಲವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ರಣವೀರ್, 'ಕರ್ಮದ ಸಾರಥಿ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನ.12 ರಂದು ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಧವನ್ ಅವರು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಧ ಬೋಳು ತಲೆ, ಪ್ಯಾಂಟ್–ಸೂಟ್ ಧರಿಸಿ ಖಡಕ್ ಆಫೀಸರ್ನಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>