ಮಂಗಳವಾರ, 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema
ADVERTISEMENT

ನಿರ್ದೇಶಕರೇ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದಾಗ...

ಅಭಿಲಾಷ್ ಪಿ.ಎಸ್‌.
Published : 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:22 IST
Last Updated : 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:22 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಈ ರೀತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುವುದು ನಿರ್ದೇಶಕನೊಬ್ಬನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
–ರಾಜ್‌ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ನಟ 
Raj b shettycinema newsKannada news

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT