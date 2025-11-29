ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ನಟನೆಯ ‘ಐ ಆ್ಯಮ್ ಗೇಮ್’ ಚಿತ್ರದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ

<p>ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ನಟನೆಯ 'ಐ ಆ್ಯಮ್ ಗೇಮ್' (I'm Game) ಚಿತ್ರದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ದುಲ್ಕರ್ ಅವರು ರೆಟ್ರೋ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. <br><br>ನಟ ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. <br><br>ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಹಸ್ ಹಿಧಾಯತ್ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅಬೂಬಕರ್ ಅವರು ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್, ಮಿಸ್ಕಿನ್, ಸಂಯುಕ್ತಾ ಅವರು ತಾರಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.ತೆಲುಗು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡದ ಗೀತೆ ಹಾಡಿದ ಗಾಯಕಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರಂಗರಾಜನ್.<p>ನಟ ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಕಾಂತ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ದುಲ್ಕರ್ ಅವರ ವೇಫೇರರ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಹಾಗೂ ರಾಣಾ ದಗ್ಗುಬಾಟಿಯ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬ್ಯಾನರ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. </p><p>'ಸೀತಾ ರಾಮಂ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಇವರು ಸದ್ಯ , ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>