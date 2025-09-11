ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಹೊಸ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಜೊತೆಯಾದ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ನಟ ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಟಿ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ನಾಯಕ ನಟಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಇನ್ನೂ ಹೆಸರಿಡದ ತೆಲುಗಿನ #DQ41 ಯೋಜನೆಗೆ ನಟಿ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಸ್ಎಲ್ವಿ ಸಿನಿಮಾಸ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಜೊತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವಾರಿ ಪಾಟಾ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ ರವಿ ನೆಲಕುಡತಿ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಸೂರ್ಯ ಅವರ ರೆಟ್ರೊ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮೇ 1 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು.</p><p>ಇನ್ನು ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜೊತೆ ನಟನೆಯಲ್ಲೂ ಬುಜಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಲೋಕಾ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಭಿನಯದ ’ಲಕ್ಕಿ ಭಾಸ್ಕರ್’ ಬಿಡುಗಡೆ.ಜೆಮಿನಿ ಗಣೇಶನ್ ಆಗಿ ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>