ಈ 13 ಅತ್ಯಂತ ಭಯಾನಕ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಿದವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಭಾರಿ ಬಹುಮಾನ!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಒಬ್ಬರೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹಾಲಿವುಡ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಭಯಾನಕ 13 ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹತ್ತು ದಿನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಅಂತವರಿಗೆ 1300 ಯುಎಸ್‌ ಡಾಲರ್ (95ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ) ಬಹುಮಾನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಫೈನಾನ್ಸ್‌ ಬುಜ್ ಕಂಪನಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಫೈನಾನ್ಸ್‌ ಬುಜ್‌ನ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನೆಂದರೆ, ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನೋಡುಗನ ಹೃದಯ ಬಡಿತದ ಮಟ್ಟ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬೇಕಿದೆಯಂತೆ.

ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ‘ಫಿಟ್‌ಬಿಟ್‌‘ ಯಂತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಅದು ಹೇಳಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26 ರಂದು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಅರ್ಜಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರವೇಳೆಗೆ ವಿಜೇತರನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆಯಂತೆ.

ಅತ್ಯಂತ ಭಯಾನಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬರೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ವೀಕ್ಸಿಸಿ, ಯಾರ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆಯೋ ಅಂತವನ್ನು ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆಯಂತೆ.

In honor of #spooky season, FinanceBuzz is #hiring a horror fanatic to watch 13 scary movies.

We'll pay the chosen candidate $1,300 & provide a FitBit to record their heart rate during their movie marathon.

Do you dare to take on this ghostly gig?👻

↓ https://t.co/gO5dIhQ53J

— FinanceBuzz.com (@financebuzz) September 13, 2021