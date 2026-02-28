ಒಟಿಟಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ನಟನೆಯ 'ಗಾಂಧಿ ಟಾಕ್ಸ್' ಸಿನಿಮಾ

<p>ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ನಟನೆಯ 'ಗಾಂಧಿ ಟಾಕ್ಸ್' ಸಿನಿಮಾ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಜನವರಿ 30ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಕಂಡಿತ್ತು. </p><p>ಅಸಮಾನತೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಯುವಕನ ಕಥೆ ಆಧರಿಸಿದ ಚಿತ್ರವು ಮಾರ್ಚ್ 6ರಿಂದ ಜೀ–5ನಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗಲಿದೆ.</p><p>ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಅವರು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗ, ಹಸಿವಿನಿಂದ ವಂಚಿತನಾಗಿದ್ದ ಯುವಕನಿಗೆ ಮುಂದೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದೆ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ. </p>.ಆಕಾಶ್ ಚಿತ್ರ ಮರುಬಿಡುಗಡೆ: ಪುನೀತ್ ಸ್ಮರಿಸಿದ ಕಿಶೋರ್, ಆಶಿತಾ.<p>ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಅವರು, ‘ಗಾಂಧಿ ಟಾಕ್ಸ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡೈಲಾಗ್ ಇಲ್ಲದೇ ಕೇವಲ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರವು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಕಿಶೋರ್ ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಬೇಲೇಕರ್ ನಿರ್ದೇಶನ ‘ಗಾಂಧಿ ಟಾಕ್ಸ್’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ , ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ, ಆದಿತಿ ರಾವ್ ಹೈದರಿ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಜಾಧವ್ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>