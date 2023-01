ಪಠಾಣ್‌ ₹542 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ: ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಶಾರುಖ್‌

ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಪಠಾಣ್‌’ಚಿತ್ರ ₹500 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್‌ ಸೇರಿದೆ. ಇದೇ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಶಾರೂಖ್‌ ಅವರ ಬಾಂದ್ರಾ ನಿವಾಸದ ಹೊರಗೆ ಸೇರಿದ್ದರು. ಮನೆಯ ಬಾಲ್ಕನಿಗೆ ಬಂದ ಶಾರುಖ್‌, ಅಭಿಮಾನಿಗಳತ್ತ ಕೈಬೀಸಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.

ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ 5ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ₹542 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಆನಂದ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ₹335ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಸಾಗರೋತ್ತರ ಗಳಿಕೆ ₹207 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದೆ.

Mehmaan Nawaazi Pathaan ke ghar par… Thank u all my Mehmaans for making my Sunday so full of love. Grateful. Happy. Loved. pic.twitter.com/ivfpK07Vus

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) January 29, 2023