ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಕನಸಿನ ಕನ್ಯೆ ನಟಿ ಹೇಮಾಮಾಲಿನಿ ಅವರ 72ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಇಂದು (ಅ.16). ಹೇಮಾಮಾಲಿನಿ ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದುಬಂದಿದೆ. #HemaMalini ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್‌ಡೇ ಹೇಮಾಮಾಲಿನಿ, ಡ್ರೀಮ್‌ ಗರ್ಲ್‌, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್‌ಡೇ ಡ್ರೀಮ್‌ಗರ್ಲ್‌ ಹ್ಯಾಷ್‌ ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್‌ ಆಗಿವೆ.

ಅವರ ಅಭಿನಯದ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ಸಪ್ನೋಕಾ ಸೌದಾಗರ್‌ನ ಫೋಟೋಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಚಿತ್ರಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳು, ಸಂದರ್ಶನದ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಟ್ವಿಟರ್‌ ಹಾಗೂ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಪ್ರಮುಖರು, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು, ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿಗಳು, ಪ್ರಮುಖ ಮನೋರಂಜನಾ ಚಾನಲ್‌ಗಳು ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಅವರಿಗೆ ಶುಭಕೋರಿದವರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

Remembering the legendary actress #hemamalini on her birthday

The original dream girl.. pic.twitter.com/cLX9pSRE1w

— Mehboob's (@miOUTBURST) October 16, 2020