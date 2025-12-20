<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಈ ವರ್ಷ(2025) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 1500ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿವೆ. </p><p>2025ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ₹12 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿವೆ. </p>.<h3>ಈ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡ ಪ್ರಮುಖ–10 ಸಿನಿಮಾಗಳಿವು</h3><p><strong>ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ – 1:</strong> ಕನ್ನಡದ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದ್ದ ‘ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ –1’ ಚಿತ್ರವು ಈ ವರ್ಷ ಅತ್ಯಧಿಕ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡ ಭಾರತದ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದೆ. ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾವು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ₹850 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. </p><p><strong>ಛಾವಾ:</strong> ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅಭಿನಯದ ಮರಾಠ ನಾಯಕ ಸಂಭಾಜಿ ಜೀವನಾಧಾರಿತ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ‘ಛಾವಾ’, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ₹797.34 ಕೋಟಿ ಬಾಚಿಕೊಂಡಿದೆ. </p><p><strong>ಧುರಂಧರ್:</strong> ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಟನೆಯ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ‘ಧುರಂಧರ್’, ಡಿ.5ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಡಿ.20ರ ವೇಳೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ₹751.98 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ. </p><p><strong>ಸೈಯಾರ:</strong> ಹೊಸ ಕಾಲದ ಪ್ರೇಮಕತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ‘ಸೈಯಾರ’ ಸಿನಿಮಾವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ₹579.23 ಕೋಟಿ ಬಾಚಿಕೊಂಡಿದೆ. </p><p><strong>ಕೂಲಿ:</strong> ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿನಯದ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾ ‘ಕೂಲಿ’, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ₹550 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.</p><p><strong>ವಾರ್ 2:</strong> ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್, ಜೂ. ಎನ್ಟಿಆರ್ ನಟಿಸಿದ್ದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ‘ವಾರ್ –2’, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ₹303.22 ಕೋಟಿ ಬಾಚಿಕೊಂಡಿದೆ. </p><p><strong>ಮಹಾವತಾರ ನರಸಿಂಹ:</strong> ಆ್ಯನಿಮೇಟೇಡ್ ಪೌರಾಣಿಕ ಸಿನಿಮಾ ‘ಮಹಾವತಾರ ನರಸಿಂಹ’, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ₹325 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.</p><p><strong>ಲೋಕ ಚಾಪ್ಟರ್ –1; ಚಂದ್ರ:</strong> ಮಲಯಾಳದ ಫಿಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ‘ಲೋಕ ಚಾಪ್ಟರ್ –1; ಚಂದ್ರ’, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ₹303 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತ ಬಾಚಿಕೊಂಡಿದೆ. </p><p><strong>ಓಜಿ:</strong> ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ನಟನೆ ಟಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ‘ದೇ ಕಾಲ್ ಹಿಮ್ ಓಜಿ’, ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ₹293.65 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.</p><p><strong>ಎಲ್–2 ಎಂಪೂರಾನ್:</strong> ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ, ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಎಲ್–2 ಎಂಪೂರಾನ್’ ಚಲನಚಿತ್ರವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ₹268 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತ ಬಾಚಿಕೊಂಡಿದೆ. </p>.OTT: ಆಸ್ಕರ್ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ‘ಹೋಮ್ಬೌಂಡ್’; ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇನಿದೆ ?.OTT: ಈ ವಾರ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳಿವು .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>