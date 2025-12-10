<p><strong>ಮುಂಬೈ:</strong> ಭಾರತದಲ್ಲಿ 2025ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಐಎಂಡಿಬಿ ಬುಧವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>ಐಎಂಡಿಬಿಯು ಸಿನಿಮಾ, ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಸರಣಿಗಳ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿಯುಳ್ಳ ಪ್ರಮುಖ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 25 ಕೋಟಿ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. </p><p>ಬಳಕೆದಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಐಎಂಡಿಬಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.ವಿವಾದದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೂಮ್ರಾ 100ನೇ ವಿಕೆಟ್: ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು ? .<h3><strong>ಐಎಂಡಿಬಿ ಟಾಪ್–10 ಸಿನಿಮಾ</strong></h3><p>ಐಎಂಡಿಬಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮುಖಗಳಾದ ಅಹಾನ್ ಪಾಂಡೆ ಮತ್ತು ಅನೀತ್ ಪಡ್ಡಾ ನಟನೆಯ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ‘ಸೈಯಾರ’ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. </p><p>ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದ್ದ ‘ಮಹಾವತಾರ ನರಸಿಂಹ’ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ನಟನೆಯ ‘ಛಾವಾ’, ರಿಷಭ್ ನಟನೆಯ ‘ಕಾಂತಾರ’, ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಟನೆಯ ‘ಕೂಲಿ’ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಟಾಪ್–5ನಲ್ಲಿವೆ. </p><p>ತಮಿಳಿನ ‘ಡ್ರ್ಯಾಗನ್‘, ಅಮಿರ್ ಖಾನ್ ನಟನೆಯ ‘ಸಿತಾರೆ ಜಮೀನ್ ಪರ್’, ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ನಟನೆಯ ‘ದೇವಾ’, ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ನ ‘ರೈಡ್–2’, ಮಲಯಾಳದ ‘ಲೋಕ ಚಾಪ್ಟರ್ –1: ಚಂದ್ರ’ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿವೆ. </p><p>ಟಾಪ್–10 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನ 5 ಸಿನಿಮಾ, ತಮಿಳಿನ 2 ಚಿತ್ರ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳದ ಒಂದು ಚಿತ್ರಗಳು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವೆ. </p>.‘ಮಾರ್ಕ್’ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ: ಖಡಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟ ಸುದೀಪ್ .<h3><strong>ಐಎಂಡಿಬಿ ಟಾಪ್ ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳು..</strong></h3><p>ಶಾರುಕ್ ಖಾನ್ ಮಗ ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ದಿ ಬ್ಯಾ**ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಲಿವುಡ್’ ಸರಣಿಯು, ಈ ವರ್ಷದ ಟಾಪ್ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯಾಗಿದೆ. </p><p>‘ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಾರೆಂಟ್’, ‘ಪಾತಾಳ ಲೋಕ – 2’, ‘ಪಂಚಾಯತ್ –4’ ‘ಮಂದಾಲ ಮರ್ಡರ್’ ಸರಣಿಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಟಾಪ್–5ನಲ್ಲಿವೆ. </p><p>ಟಾಪ್ –10 ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ 4 ಸರಣಿಗಳು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, 2 ಸರಣಿಗಳು ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿವೆ.</p>.ವಾರ್ನರ್ ಬ್ರೋ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾದ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್: ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್.ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ‘ದೃಷ್ಯಂ–3‘ ಸಿನಿಮಾ...ವಾರ್ನರ್ ಬ್ರೋ ಸ್ಟುಡಿಯೊ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ತೆಕ್ಕೆಗೆ: OTT ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಾಭವೇನು?.ವಿರಾಟ್, ರೋಹಿತ್ ಸೇರಿದಂತೆ 2025ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಇವರು...<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>