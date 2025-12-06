ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ‘ದೃಷ್ಯಂ–3‘ ಸಿನಿಮಾ..

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಮಲಯಾಳಂ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಅವರ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ ದೃಶ್ಯಂ–3 ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಸಾರದ ಜಾಗತಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪನೋರಮಾ ಸ್ಟುಡಿಯೊ ಮತ್ತು ಪೆನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೊ ಖರೀದಿಸಿದೆ. </p><p>ಜೀತು ಜೋಸೆಫ್ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಲಯಾಳಂನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಿತ್ರವಾಗಿರುವ ದೃಶ್ಯಂ ಸಿನಿಮಾ ಸರಣಿಯ ದೃಶ್ಯಂ–3 ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಆಶಿರ್ವಾದ್ ಸಿನಿಮಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. </p>.ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ನಟನೆಯ ದೃಶ್ಯಂ–3 ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಕ್ತಾಯ.<p>ದೃಶ್ಯಂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿನಿಮಾಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನ, ಇದು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ವಿಶಿಷ್ಠ ಚಲನಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ದೃಶ್ಯಂ–3 ಸಿನಿಮಾಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳು ದೊರಕಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪನೋರಮಾ ಸ್ಟುಡಿಯೊದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಕುಮಾರ್ ಮಂಗತ್ ಪಾಠಕ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ದೃಶ್ಯಂ–3 ಸಿನಿಮಾವು ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಕತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಉತ್ಸಾಹಕವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಪೆನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೊದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಜಯಂತಿಲಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ದೃಶ್ಯಂ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾವು 2013ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ದೃಶ್ಯಂ–2 2022ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿತ್ತು. ಎರಡೂ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೂಡ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಈ ಸಿನಿಮಾವು ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ, ಚೈನೀಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ರೀಮೇಕ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ.</p>.INDvsSA: ಭಾರತದ ವಿರುದ್ದ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಡಿ ಕಾಕ್; ಸಚಿನ್, ವಿರಾಟ್ ದಾಖಲೆ ಉಡೀಸ್.ಮದುವೆಯಾಗು ಎಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯತಮನನ್ನು ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟಳು ಚೆಲುವೆ.. .ವಾರ್ನರ್ ಬ್ರೋ ಸ್ಟುಡಿಯೊ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ತೆಕ್ಕೆಗೆ: OTT ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಾಭವೇನು?.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>