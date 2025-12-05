<p><strong>ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್:</strong> ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ದೈತ್ಯ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತವಾಗಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಒಟಿಟಿ ವೇದಿಕೆ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್, ಇದೀಗ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಮುಖ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೊ ವಾರ್ನರ್ ಬ್ರೋ. ಡಿಸ್ಕವರಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. </p><p>ವಾರ್ನರ್ ಬ್ರೋ. ಡಿಸ್ಕವರಿಯನ್ನು ₹ 7.4 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಶುಕ್ರವಾರ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. </p><p>ಮನರಂಜನಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಅತಿದೊಡ್ದ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಡಿಸ್ನಿ ಕಂಪನಿಯು ಫಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೊವನ್ನು 2019ರಲ್ಲಿ ₹ 5.84 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿಸಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿತ್ತು.</p><p>ವಾರ್ನರ್ ಬ್ರೋ. ಡಿಸ್ಕವರಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವು ₹ 7.3 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಇತ್ತು, ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ₹ 2,495.43 ಇತ್ತು. ಗುರುವಾರದಿಂದ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರು ಮೌಲ್ಯ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ವಾರ್ನರ್ ಬ್ರೋ ಸ್ಟುಡಿಯೊ ಗೇಮ್ ಆಫ್ ಥ್ರೋನ್ಸ್, ಹ್ಯಾರಿ ಪಾಟರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾ ಸರಣಿ ಹಾಗೂ ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿತ್ತು. </p><p>ಈ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದಾಗಿ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಬಿಒ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.</p>.ತನ್ನದೇ ಆರತಕ್ಷತೆಗೆ ವಿಡಿಯೊ ಕಾನ್ಪರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಯುವತಿ.ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಲು ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಚಕ್ಕರ್: ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಕಲಾಪವೇ ಬೇಡ ಎಂದ ಸಚಿವ..!.IndiGo: ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಇಂಡಿಗೊ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ...<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>