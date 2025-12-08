<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್:</strong> ಹಾಲಿವುಡ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಟುಡಿಯೊವಾಗಿರುವ ವಾರ್ನರ್ ಬ್ರೋ ಅನ್ನು ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ದೈತ್ಯ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಖರೀದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದು ವಾರ್ನರ್ ಬ್ರೋ ಸ್ಟುಡಿಯೊವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು. ಈ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ವಾರ್ನರ್ ಬ್ರೋ ಸ್ಟುಡಿಯೊದ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಹಾಲಿವುಡ್ ಗಣ್ಯರು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗಿನ ಒಪ್ಪಂದವು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೋಪವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶ್ವೇತ ಭವನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಸಹ–ಸಿಇಒ ಟೆಡ್ ಸರಾಂಡೋಸ್ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದ ಟ್ರಂಪ್. ‘ನೀವು ಸಿನಿಮಾದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ’ ಎಂದು ಹೊಗಳಿದ್ದರು. </p><p>ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹೆಚ್ಬಿಒ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ನರ್ ಬ್ರೋ ಸ್ಟುಡಿಯೊವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ₹ 7.4 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಒಪ್ಪಂದ ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ.</p>.ವಾರ್ನರ್ ಬ್ರೋ ಸ್ಟುಡಿಯೊ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ತೆಕ್ಕೆಗೆ: OTT ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಾಭವೇನು?.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>