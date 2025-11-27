Kannada Movie: ತೆರೆಗೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾದ ‘ತಂತ್ರ’

<p>ಬಹುತೇಕ ಹೊಸಬರೇ ಸೇರಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ‘ತಂತ್ರ’ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಗೆ ಬರಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕಥೆ ಬರೆದು, ಆ್ಯಕ್ಷನ್– ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶಶಿಕಾಂತ ನಾಟೀಕರ್ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಜತೆಗೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಕೈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ, ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಚಿತ್ರ. ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡವೊಂದು ಭೂತ, ಪ್ರೇತಗಳ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಎದುರಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅವರನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಪಾರಾಗಿ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದೇ ಚಿತ್ರಕಥೆ’ ಎಂದರು ನಿರ್ದೇಶಕ. </p>.<p>ವಿಕ್ರಾಂತ್, ಸೌಜನ್ಯ, ಪಾರು ದಾವಣಗೆರೆ, ಸಂತೋಷ್ ಕೆರಿ ಮುಂತಾದವರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಮೇಶ್ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಗೀತ, ರೋಹನ್ ದೇಸಾಯಿ-ವರ್ಧನ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಹಣವಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>