ಮಂಗಳವಾರ, 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema
ADVERTISEMENT

ಗುರುವಾರದಿಂದ ‘ಕಾಂತಾರ’ ಹಬ್ಬ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 15:53 IST
Last Updated : 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 15:53 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ-1 ಮೊದಲ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆ: 'ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ'ಕ್ಕೆ ತಲೆದೂಗಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು
ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ-1 ಮೊದಲ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆ: 'ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ'ಕ್ಕೆ ತಲೆದೂಗಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಇದು ‘ಕಾಂತಾರ’ದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ
ಇದು ‘ಕಾಂತಾರ’ದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ
kantara

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT