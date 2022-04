ಯಶ್‌ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಗಳು ದೂಳಿಪಟ: ಮೊದಲ ದಿನ ₹134 ಕೋಟಿ ಬಾಚಿದ K.G.F-2

ಯಶ್‌ ನಟನೆಯ, ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ನೀಲ್‌ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌ ಚಾಪ್ಟರ್‌–2 ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌–2 ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ₹134.5 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದೆ ಎಂದು ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್‌ ತನ್ನ ಟ್ವಿಟರ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಡೈಲಾಗ್‌, ‘ದಿಸ್‌ ಈಸ್‌ ದಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್‌ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಇಷ್ಯು ನೌ’ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್‌ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದೆ. ಹೀಗೆ, ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೇ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌–2 ನೂರು ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್‌ ಸೇರಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ ₹8 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದೆ ಎಂದು ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್‌ ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊದಲ ದಿನದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ₹150 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

This is the biggest national issue now! ⚠️

Thank you, everyone ❤️#KGFChapter2 @Thenameisyash @prashanth_neel @VKiragandur @hombalefilms @duttsanjay @TandonRaveena @SrinidhiShetty7 @excelmovies @AAFilmsIndia @VaaraahiCC @DreamWarriorpic @PrithvirajProd #KGF2BoxOfficeMonster pic.twitter.com/5NWmHKZqBw

— Hombale Films (@hombalefilms) April 15, 2022