ಸೋಮವಾರ, 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema
ADVERTISEMENT

ಯುದ್ಧ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ: ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಆಪ್ತ ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಗರಂ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 10:31 IST
Last Updated : 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 10:31 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಂದಿಗೆ ಕಿಚ್ಚ ಧನ್ಯವಾದ: ಸುದೀಪ್‌ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ವಿಡಿಯೊ ನೋಡಿ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಂದಿಗೆ ಕಿಚ್ಚ ಧನ್ಯವಾದ: ಸುದೀಪ್‌ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ವಿಡಿಯೊ ನೋಡಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸುದೀಪ್ ನಟನೆಯ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಟ ಉಗ್ರಂ ಮಂಜು
ಸುದೀಪ್ ನಟನೆಯ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಟ ಉಗ್ರಂ ಮಂಜು
KannadaKiccha Sudeepkannada movieActor

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT