ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ‘ಕಾಫೀ ವಿತ್ ಕರಣ್ ಸೀಸನ್ 7’ ಒಟಿಟಿ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ನಿರೂಪಕ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಅವರು ನಡೆಸಿ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲಿ ತಾರಾ ಸೆಲಿಬ್ರಿಟಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಅವರ ಸೊಗಸಾದ ನಿರೂಪಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಸೆಲಿಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳುವ ಕೆಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸೆಲಿಬ್ರಿಟಿಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತವೆ.

ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಕರಣ್‌ನ ಸೀಸನ್ 7 ಮೊದಲ ಎಪಿಸೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ –ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಎರಡನೇ ಎಪಿಸೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾರಾ–ಜಾಹ್ನವಿ, ಮೂರನೇ ಎಪಿಸೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್–ಸಮಂತಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಮೂರು ಎಪಿಸೋಡ್‌ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿಟ್ ಆಗಿವೆ.

ಇದೀಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಎಪಿಸೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಾಲಿವುಡ್ ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಹಾಗೂ ನಟಿ ಅನನ್ಯಾ ಪಾಂಡೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪ್ರೋಮೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ.

ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಅವರು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅನನ್ಯಾ ಪಾಂಡೆ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ ಶೋ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ‘ನೀವು ಕೊನೆ ಬಾರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಸೆಕ್ಸ್‌ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ’? ಎಂದು ಕರಣ್ ವಿಜಯ್‌ಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ವಿಜಯ್ ನಾಚಿಕೊಂಡು ನಕ್ಕು ಸುಮ್ಮನಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅನನ್ಯಾ ಪಾಂಡೆ, ‘ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇವತ್ತು ಮುಂಜಾನೆಯೇ ಅವರು ಸೆಕ್ಸ್‌ ಮಾಡಿರಬಹುದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕರಣ್ ದೊಡ್ಡ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದರು.

ಇನ್ನು ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರಾ–ಜಾಹ್ನವಿ ತಮಗೆ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಇಷ್ಟ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕರಣ್ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಇಷ್ಟಾನಾ ಎಂದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು ಎಂಬುದನ್ನು ಶೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.

ವಿಜಯ ದೇವರಕೊಂಡ ಹಾಹೂ ಅನನ್ಯಾ ಪಾಂಡೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲೈಗರ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಸ್ಟ್ 25 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

Serious question - do you like 🧀? Then you'll love Episode 4 of #HotstarSpecials #KoffeeWithKaranS7, streams from this Thursday only on Disney+ Hotstar.@DisneyPlusHS @TheDeverakonda @ananyapandayy @apoorvamehta18 @jahnvio @aneeshabaig @Dharmatic_ pic.twitter.com/omxqi1NyBO

— Karan Johar (@karanjohar) July 26, 2022