ಸೋಮವಾರ, 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema
ADVERTISEMENT

ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಲಾರ್ಡ್ ಟೀಸರ್: ಖಡಕ್ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:55 IST
Last Updated : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:55 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ದಸರಾ ಅಥವಾ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್‌ ಅಭಿನಯದ ‘ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಲಾರ್ಡ್‌’
ದಸರಾ ಅಥವಾ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್‌ ಅಭಿನಯದ ‘ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಲಾರ್ಡ್‌’
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Landlord Kannada Movie: ನಿಂಗವ್ವ ಆದ ನಟಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್
Landlord Kannada Movie: ನಿಂಗವ್ವ ಆದ ನಟಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್
Kannadakannada movie

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT