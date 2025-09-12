ಶುಕ್ರವಾರ, 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
Room Boy kannada Movie | ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವೆ: ಲಿಖಿತ್‌ ಸೂರ್ಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
ಲಿಖಿತ್‌ ಸೂರ್ಯ ನಟನೆಯ ‘ರೂಮ್‌ಬಾಯ್‌’ ಚಿತ್ರ ಇಂದು ತೆರೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ದಶಕದಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಅವರು ತಮ್ಮ ಈ ಪಯಣದ ಏರಿಳಿತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
