<p><strong>ಮುಂಬೈ :</strong> ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರಗೊಳ್ಳುವ 'Mrs. ದೇಶಪಾಂಡೆ' ವೆಬ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ಹಂತಕಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.<br><br>ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣೆ, ಅಪರಾಧ ಆಧಾರಿತ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯು ಡಿಸೆಂಬರ್ 19ರಂದು ಮೊದಲು ಪ್ರಸಾರ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ನಾಗೇಶ್ ಕುಕುನೂರ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಪ್ಲಾಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.<br></p><p>ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆಯು ಹತ್ತಾರು ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ. ಸತ್ಯ ಹೊರಬಂದ ಬಳಿಕ ಆಕೆಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಕಥೆಯೆ Mrs. ದೇಶಪಾಂಡೆ ವೆಬ್ ಸರಣಿ.</p>.ವಿಭಿನ್ನ ಉಡುಗೆ ತೊಟ್ಟು ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬೆಡಗಿ ನಟಿ ಕಾಜೋಲ್\n.<p>'ಅದ್ಭುತ ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ನಿಖರತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯು ನನನಗೆ ಸಂತಸದ ಪ್ರಯಾಣವಾಗಿದೆ. ನಟಿ ಮಾಧುರಿ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಪಾತ್ರ ಸಂತೋಷವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಮಾಧುರಿ ಪಾತ್ರವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೂತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲೂ ತಿರುವುಗಳಿವೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಪಾತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಈ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಗೇಶ್ ಕುಕುನೂರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.<br><br>ಈ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಚಂದೇಕರ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಯಾಂಶು ಚಟರ್ಜಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>