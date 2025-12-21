ಭಾನುವಾರ, 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ವಿಡಂಬನೆ ಮೂಲಕ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಮಲಯಾಳಂ ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್‌

ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 16:12 IST
Last Updated : 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 16:12 IST
ದಿಗ್ಗಜರ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ
ಮದ್ರಾಸ್‌ ಫಿಲ್ಮ್‌ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ  ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ ರಜನಿಕಾಂತ್‌  ಹಾಗೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್‌ ಒಂದೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿದ್ದರು. ನಟರಾದ ಮೋಹನ್‌ಲಾಲ್‌, ಮಮ್ಮೂಟ್ಟಿ, ಸತ್ಯ ಅಂತಿಕಾಡ್‌ ಜೊತೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಒಡನಾಟ ಹೊಂದಿದ್ದರು. 
ಮಲಯಾಳ ನಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್‌ ಅಮರ ಮೃತದೇಹಕ್ಕೆ ನಟರಾದ ಮಮ್ಮೂಟ್ಟಿ ಮೋಹನ್‌ ಲಾಲ್‌ ಅವರು ಅಂತಿಮ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು–ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ
